Berat Albayrak’ın Paris’te fotoğraflandığı kilisenin hikayesi

İstifasının ardından kamuoyu önünde hiç gözükmeyen eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın Paris’te ailesi ile birlikte gezdiği sırada çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bakın Paris’te dolaşan arkadaşım kime denk gelmiş!

Bakın Paris’te dolaşan arkadaşım kime denk gelmiş! “Dolarla mı maaş alıyorsunuz; dolarla bir işiniz var mı?” diyen Berat Albayrak şu an Paris sokaklarında Euro’ları eziyor. Vatandaş da ay sonunu nasıl çıkaracağız diye düşünüyor. pic.twitter.com/enfKFuguor — Enes (@enskbdy) November 18, 2021

Berat Albayrak’ın önünde görüntülendiği Sacré-Cœur (Türkçesiyle Kutsal Yürek) bazilikası, Paris’in en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri.

Paris’in Montmartre tepesinde, şehrin en yüksek rakımlı yerinde bulunan Sacré-Cœur bazilikasının tarihi, 23 Temmuz 1874 tarihinde kabul edilen yapım kararına dayanıyor.

Rivayete göre, 1870 yılında Fransa-Prusya savaşı başladığında, iki Katolik girişimci Fransa’nın yaklaşmakta olan Prusya saldırısından kurtulması halinde İsa’nın Kutsal Yüreğine adanmış bir kilise yaptırmaya ant içmiş.

Alexandre Legentil ve Hubert Rohault de Fleury, savaşa ve uzun süren kuşatmaya rağmen Paris‘in istiladan kurtuluşunu ve Sacre Coeur bazilikasının yapımının başladığını görecek kadar uzun yaşamışlar.

Projeyi Paris’in başpiskoposu Guilbert üstlenmiş. Fransız mimar Paul Abadie tarafından başlanmış olsa da, onun ölümü üzerine Pierre Gérôme Honoré Daumet (1884-1886), Charles Laisné (1886-1891), Henri Pierre Marie Rauline (1891-1904) ve son olarak Lucien Magne tarafından devam ettirilip bitirilmiş.

Yapım maliyetinin tamamını Fransız halkının üstlendiği inşaat 16 Haziran 1875’te başlamış; 1914 yılında yapımı sona ermesine rağmen, ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sonrasında, 1919 yılında takdis edilebilmiş.

Haç şeklinde dizayn edilmiş olup dört kubbeye sahip olan bazilika, Ayasofya’dan esinlenerek yapılmış.

Serbestiyet