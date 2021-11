Benim adım Bob, Türkiye düşmanı Bob

Özay Şendir Tam adı Robert Bob Menendez aslında. Ama kendi internet sitesi dâhil uzun zamandır Robert adını kullanmıyor. Floridalı bir göz doktoru Salomon Melgen ile girdiği para ilişkileri, Dominik Cumhuriyeti’ndeki bir villada reşit olmayan yaştaki hayat kadınlarıyla girilen cinsel ilişki adını fazlasıyla kirlettiği için Robert’i attı, şimdi sadece Bob Menendez olarak konuşup, kendisini öyle tanıtıyor. ABD’de güçlülerin cinsel suçlarının nasıl örtbas edildiğini merak edenler şu sıralar Netflix’te yayında olan Korkunç Zengin Jeffrey Epstein belgeselini seyredebilir. Bizi bel altı alakadar etmiyor elbette ama ABD’li savcıların iddianamelerinde “lüks içindeki bir yaşam sürmek için ruhunu sattığını” yazdıkları bu adam ABD’deki bir numaralı Türkiye düşmanı. *** Kübalı göçmen bir ailenin, üniversite mezunu ilk üyesi Bob Menendez. Ağzından insan hakları ve doğa düşmüyor ama çelişkilere düşüyor. Mesela 2016’da New Jersey kıyılarında sondaj çalışmalarını kalıcı olarak yasaklamak için yoğun bir çaba içine girdi. Ağustos 2021’de Yunanistan’da Kurtarıcı Büyük Haç Nişanı’nı boynuna taktığı gezide Doğu Akdeniz’deki Yunanistan sondajını destekledi. İlkesiz biri değil aslında, tek bir ilkesi var; Türkiye’ye düşmanlık. Bir noktanın altını çizeyim, Menendez, sadece Erdoğan’a değil Türkiye’ye de düşman biri ve attığı her adım Türkiye’ye zarar vermek için. Bu 20 Temmuz’da “Kıbrıs’ta işgalci Türklere karşı harekete geçelim” falan diye tweet’ler atıyordu hâlâ. *** Ermenistan’ın gözü kapalı savunucusu, karısı Türk diye bir diplomatın ABD’nin Bakü Büyükelçisi olmasını engelledi zamanında. İsrail’in bildiğimiz askeri durumunda. Başkan Biden’ın bile karşı çıktığı Batı Şeria yerleşimlerinin yılmaz savunucusu. Bedava iş yapmayan biri ya, elbette karşılığını alıyor hizmetinin. Kampanyalarının en büyük bağışçıları yine Yahudi grupları. Bir de FETÖ yapılanması var bağışçıları arasında. FETÖ’ye bağlı organizasyonların gala yemeklerinde şeref konuğu olarak defalarca yer aldı gururla. Yunanistan’da “Laik Türkiye’ye ihtiyacımız var” deyip, Washington’da FETÖ’nün dümen suyunda olan biri var karşımızda. ABD’li savcıların, “ruhunu satan adam” dedikleri Bob Menendez’i kurtaran Bölge Savcısı William Walls olmuştu. Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye giren ve onları tanıdıklarıyla da cinsel ilişkiye zorlayan Epstein’i kurtaran da Bölge Savcısı Acosta olmuştu. Yani ABD’de güçlüler için hukuk eğilip bükülebiliyor bazen ama sonra ne olduğunu da yazayım. Hukuku eğip büken Acosta, yıllar sonra Trump kabinesine Çalışma Bakanı olarak girdi ve yine Epstein davası yüzünden bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Ankara’nın yerinde olsam ABD’deki özel dedektiflik bürolarıyla anlaşır, Bob Menendez denen bu adamın reşit olmadan ilişki yaşadığı iddia edilen Dominik Cumhuriyeti’nde o genç kadınları bulmaya çalışırdım. *** Seçilmişler için kullandığım ifadelere her zaman dikkat ederim. Seçilmişe hakaret etmek seçene de hakaret etmek anlamına gelir çoğunlukla. Ancak Bob Menendez bir istisna. Zira ABD Senatosu’na ilk gidişi seçimle değil atamayla oldu. New Jersey Valisi tarafından dokuz ay için ataması yapıldı, sonra orada kaldı. Senatör olduktan sonra kamu sağlığı için çalıştı ama onda da yazının başında söz ettiğim ABD devletini dolandıran ve âlem arkadaşı olan göz doktoruyla beraber iş tuttu. Siyasi varlığının temeli Latin kökenli olmasına bağlı aslında. ABD’de Demokratların en sevdiği şeydir azınlık gruplarından yöneticiler seçmek. *** Şimdi Beyaz Saray’ın vermesi gereken ciddi bir karar var. (ABD Büyükelçiliği yetkilileri, yazımın bu kısmını iyi tercüme edip öyle yollayın lütfen Dışişleri’ne.) “Azerbaycan’a karısı Türk olan bir ABD Büyükelçisi yollanırsa Ermenistan’a karşı yanlı tutum izler, bu doğru olmaz” demişti Senatör Menendez. Şimdi, Türkiye’ye düşman olan bir Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı görevde olduğu sürece Washington-Ankara ilişkileri nasıl rayına oturur? ABD’yi biraz bilen biri olarak çok net söyleyeyim, eğer Biden yönetimi isterse, F-16’lar konusunda Menendez ağzını bile açamaz. Washington, görmezden gelmenin bedelinin görmezden gelme olduğu bir başkent ve biliyoruz ki Menendez Dosyası’nda birden çok kere görmezden gelme olayı yaşanmış. Hindistan’ın S-400’lerini ve Hindistan’da kurulan F-16 modernizasyonunu içeren F-21 uçak fabrikasını falan yazıyoruz ama asıl mesele Biden yönetiminin niyeti. Demokrat Başkan Carter, Senato’daki havaya rağmen Türkiye’ye ambargonun kaldırılmasını sağlamıştı. Demokrat Başkan Biden’ın daha azını yapamayacağına ikna olmak için bir sebebimiz yok. Milliyet Gazetesi