Bebek-Cihangir-Karaköy | Yine Taksim İlk Yardım’da | Medyada da “helalleşme” önerileri

Arkadaşlarım Sezen Aksu ve Kadir İnanır şöhret hevesim yüzünden beni uyarmışlardı, pişman olursun diye. Haklılarmış. Nazardan kurtulamıyorum.

Cihangir ile yakın ve daha az zengin mahalleler haftaya pek neşeli bir giriş yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çocuk şenliği bütün mahalleyi şenlendirdi. Muhtarlarımızın da katkısıyla her yaştan katılım yüksekti ama başrolde çocuklar vardı.

Haince bir giriş yapmayarak hepinizi şaşırttım biliyorum ama canımız çocuklardan boomer’lara geçerek bu açığı kapatacağım.

Boomer’lar eğleniyor

Cihangir’in 60+’ları biraz da Bebek ve Nişantaşı’ndan destek alarak Karaköy’deki Naif’te buluştular. Herkes parasını kendi ödedi ama parti sahibi Deniz Türkali’ydi. Azımsanmayacak genç oyuncu, eski gazeteci ve entelektüel de vardı ama magazin değerleri yeterince yüksek değildi.

Ben kapalı yerlere giremediğim için gitmedim ama Gonzo Haber Ajansı muhabirlerim oradaydı. Hatırları kalmasın diye Prof. Dr. Hacer Ansal ve kardiyologum Dr. Taylan Şahin’in adlarını zikredeyim. YT’nin orada olup olmadığını hiç merak etmedim.

Mahallede sanat da var

Sanatla yoğun ilişkileri olduğundan kuşku duyduğum Cemal Paşa’nın torunu Hasan Cemal ile uzunca bir süre Hürriyet reklamın başı olan, bir tık daha sanatsever Ayşe Cemal’in kızları Defne, hemen bir üst sokağımda, bir apartmanın zemin katında hem güzel bir sergi alanı hem de güzel bir sergi açtı.

Tabii yalnız değil, Amerikalı sanatçı “boyfriend”i Zek Hodges’la birlikte. İkisi de uzun süre ter dökmüşler. Defne’nin kuşları ve Zek’in araba çizimleri hepimizin pek hoşuna gitti. Genç sanatçı tayfası dar galeri ve sokakta orta pahalı şarap içerken, biz 65+’lar gazeteci Hadi Uluengin’in bir üst kattaki evinde pahalı viski içtik.

Şimdi siz avanta viskiye koşan “geçkinleri” merak edersiniz, birkaç isim sayayım da magazin tam olsun: Yazar Gönül Kıvılcım, barışsever heykeltraş Erdağ Aksel, merkeze yakın gazeteciler Zeynel Lüle, Ahmet Sever, müzisyen ve yapımcı Erhan Güleryüz …

Haberim eksik kalmasın, “Kuşlar ve Arabalar” sergisini, 24 Aralık’a kadar Cihangir Oba sokaktaki galeride 11.00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Yurt Haberleri

İzmir (Gonzo Haber Ajansı)- Bana hiç bayılmayan Mülkiye Angara grubundan (İzmir) Duygu kardeşimizin kitabı nihayet piyasada.

Tarihimden yapraklar

Kulüp’ten 35 yıl önce

Herkes gibi benim de bayılarak izlediğim Kulüp dizisinden tam 35 yıl önce biz de YeniGündem dergisinde, Türkiyeli Yahudiler kapağı yapmıştık, diziyi seyrederken o günler geldi aklıma.

“1986’da, bir sürü insan öldü Neva Şalom patlamasında. Bir şey yapmamız lazım ama nasıl yapacağız, hikâye işlendi. Orada işte gazeteci kıvraklığı devreye giriyor; ‘Çocuklar Türkiyeli Yahudiler diye bir kapak yapalım, biz bunu yetiştirebiliriz’ dedim. (…) Yaptık, dergi pazar günü çıkıyordu, pazartesi işe bir gittik, telefonlar susmuyor, kıyamet kopuyor, ‘dergi bitti, gönderin’ diye. Normal olarak 10 bin satıyoruz, 25 bin satmış ve bitmiş. (…) Ne hamaset gerekiyor, ne sulu zırtlak bir şey, neyse o.”

(68’li ve Gazeteci, Asu Maro, İletişim Yayınları, 2018)

Bu linkler ihmal edilmesin

* Beraberce Derneği, 22 Kasım Pazartesi saat 19.00’da Umut Erden ile buluşacak, Saraybosna’daki Umut Tüneli Müzesi’ni konuşacaklar.

T24