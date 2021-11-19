Akademisyen Yektan Türkyılmaz yazı ve yorumları ile Artı Gerçek’te

Viyana Orta Avrupa Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren akademisyen Yektan Türkyılmaz tecrübesini yazı, analiz ve yorumları ile Artı Gerçek’e taşıyor.

Yektan Türkyılmaz doktorasını Duke Üniversitesi Kültür Antropolojisi Bölümü’nden aldı. Sabancı, Bilgi, Duke, Kıbrıs Üniversitesi ve California Eyalet Üniversitelerinde toplu şiddet, hafıza oluşumu ve uzlaşma, ve müzik siyaseti kavramları etrafındaki tartışmaları ele alan dersler verdi.

Rethinking Genocide: Violence and Victimhood in Eastern Anatolia, 1913-1915 başlıklı doktora tezinden yola çıkarak 20. yüzyılın başlarında Osmanlı doğu vilayetlerindeki gerilim ve etrafındaki hafıza politikalarını ele alan kitabı üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de devam eden siyasi çalkantılar hakkında analizler yapan Türkyılmaz’ın yeni araştırma projesi ise Doğu Akdeniz’de müzik kayıt tarihi üzerine.

Türkyılmaz, ülkenin çalkantılı tarihini, küresel ölçekte kapitalizm ve yönetimsellikteki son radikal dönüşümlerle ilişkilendiren yeni projesi, popüler otoriterliğin oluşumunu, kurumsal parçalanmayı ve bunların popüler kültür alanındaki sonuçlarını ele alıyor. Yektan Türkyılmaz araştırmalarına Viyana’da Orta Avrupa Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak devam ediyor.

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