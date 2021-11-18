Vatikan Haberleri: Artsakh anıtlarının yok olması insanlık için geri dönüşü olmayan bir kayıp anlamına gelecektir

Vatikan’ın resmi haber ajansı Vatican News, 17 Kasım’da bir makale yayınlayarak Azerbaycan’ın Ermenistan’ın doğu sınırında 14-16 Kasım tarihlerindeki saldırı eylemlerine değindi.

Makalenin “Sanat ve Kültür Mirası” bölümünde, geçen yılki ateşkesin ardından yerinden edilen binlerce kişinin geleceğine yönelik derin kaygının yanı sıra uluslararası toplumun bölgenin zengin kültürel mirasına büyük önem verdiğinden söz ediliyor.

Yayınlanan makalede şu ifadelere yer veriliyor:

“Bugün de bu konu en güncel konulardan biri olarak kabul ediliyor. Dağlık Karabağ’ın korunması ve kültürel mirasının korunması için açık mesajlar, bir yıl önce Dünya Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Sayın Ioan Sauka’ya UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’a hitaben yazılan bir mektupla başladı. Endişeler, Ekim ayında Şuşi’deki Ghazanchetsots Katedrali’nin defalarca bombalanması ve özellikle (ibadet yerlerinin) saygısızlığına ilişkin son raporlarla daha da arttı. Mektupta, aslında şu anda Azerbaycan’ın kontrolünde olan Dağlık Karabağ / Artsakh’ın yaklaşık 4.000 tarihi, dini ve kültürel anıtının olduğu ve her birinin gelecekte aktarılacak güçlü bir manevi ve kültürel miras olarak kabul edildiği; onların ortadan kaybolması, insanlık için geri dönüşü olmayan bir kayıp anlamına geleceği ifade ediliyor.”

ERMENİ HABER AJANSI