Talat Paşa Komitesi’nden İsrail’e sözde soykırım uyarısı

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Talat Paşa Komitesi, İsrail Parlamentosu’na sunulan sözde soykırım tasarısı ile ilgili Parlamento Başkanı Mickey Levy’e bir mektup gönderdi. Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan imzalı mektupta, AİHM’de kazanılan zaferler hatırlatıldı, sözde Ermeni soykırım iddialarının emperyalist bir yalan olduğu vurgulandı.Uyarı mektubunda Levi’den bu yersiz girişimin önlenmesine katkı sağlaması istendi.

İsrail Parlamentosu’nda bir grup milletvekilinin sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı üzerine Talat Paşa Komitesiparlamento başkanı Mickey Levy‘e bir mektup gönderdi.

TBMM 20. Dönem Başkanvekili ve Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan imzasıyla gönderilen mektupta soykırım yalanına karşı kazanılan AİHM zaferleri hatırlatıldı.

– AİHM 2. Daire ve Büyük Dairesi, Perinçek/İsviçre davalarında ve Ali Mercan/İsviçre davasında Ermeni soykırımı iddiası Hitlerin Avrupa’daki Yahudilere uyguladığı Holokost’la bir tutulamaz ve ona asla benzemez denilmiştir. Aynı kararlarda, soykırım suçu 1948’de kabul edilen hukuki bir kavram olarak tanımlanmıştır. Parlamentolar ve benzer kurumlar bu konuda bir karar alamaz, yetkili Uluslararası Ceza Mahkeme’nin ya da olayın meydana geldiği ülke mahkemelerinin verdiği bir karar yoktur denmiştir. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’i ve diğer davacıları AİHM haklı bulmuştur.

Mektupta, sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik yasa tasarısının Türkiye’yi bölmek isteyen emperyal kuvvetlerin propagandalarının ürünü olduğu belirtildi.

Uyarı mektubunda İsrail Parlametosu Başkanı Levi’den bu yersiz girişimin önlenmesine katkı sağlanması istendi.

– İsrailli parlamenterlerin anılan girişimi Holokostu sıradanlaştırmak ve insanlık vicdanında Holokost kurbanlarını ASALA canileriyle eşitlemek gibi bir yanlışı barındırmaktadır. Ekselanslarından, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ermeni soykırımı tanıma girişimlerinin Türkiye İsrail ilişkilerine onarılması asla mümkün olmayacak zararlar vermeden, bu yersiz girişimin önlenmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Saygılarımla.

Mektup, Parlamento Başkanlarına ulaştırılmak üzere İsrail’in Ankara Büyükelçiliğine de iletildi.

https://www.ulusal.com.tr/gundem/talat-pasa-komitesi-nden-israil-e-sozde-soykirim-uyarisi-h294501.html