Rusya Başbakanı Mishustin Yerevan’da

Rusya Başbakanı Mikayil Mishustin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyine katılmak için Ermenistan’ı ziyaret etti. 2 günlük çalışma ziyareti için Yerevan’da bulunan Mishustin 18 Kasım’da Kırgızistan Başbakanı Akılbek Japarov ve Belarus Başbakakanı Roman Golovchenko ile baş başa ikili görüşmelerde bulunacak.

2021 yılında 4’üncüsü yapılan toplantının gündeminde AEB çerçevesinde entegrasyonun derinleşmesine yönelik güncel konular var.

Rusya Hükümeti Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıda İç pazarın faaliyetlerine, tarımsal-sanayi kompleksinin geliştirilmesine, metalurji işletmeleri için hammadde tedariğinin yanı sıra birliğe üye ülkelere ilaç ve farmasötik malzeme tedarikine özel önem verilecektir.

ERMENİ HABER AJANSI