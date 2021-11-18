Prense Şeria Nehri’nden şişeler dolusu su verildi

Ürdün’ü ziyaret eden Prens Charles, İngiltere’ye götürmek için Şeria Nehri’nden su aldı. Prensin, Hıristiyanlık’ta kutsal kabul edilen suyu torununun vaftizi için aldığı öne sürüldü

DIŞ HABERLER – Şeria Nehri ya da Ürdün Nehri veya Erden Nehri, Orta Doğu’da Büyük Rift Vadisi boyunca akan ve Lût Gölü’ne dökülen 251 km uzunluğunda bir nehir. Özelliği, Hazreti İsa’nın Yahya tarafından burada vaftiz edildiğine inanılması nedeniyle Hıristiyanlık’ta önemli bir hac merkezi olması. Orta Doğu turuna çıkan İngiltere Veliaht Prensi Charles (73) ve eşi, Düşes Camilla (74) da Ürdün’e yaptıkları ziyaretin ilk gününde Şeria Nehri’ni ziyaret edip, suya ellerini soktular. Bu arada prensin ülkesine götürmek için Şeria Nehri’nden şişeler dolusu su aldığı bildirildi. İngiliz geleneklerinde, kraliyet ailesinin üyeleri Şeria Nehri’nden alınan suyla vaftiz ediliyor. Ancak, bir kraliyet üyesinin bizzat nehrin bulunduğu ülkeden İngiltere’ye vaftiz için su götürmesi ilk kez görülüyor. Ürdün’de Vaftiz Yeri Genel Müdürü Rustom Mkhjian, İngiliz “Daily Mail” gazetesine yaptığı açıklamada, kraliyet üyelerinin geleneksel olarak bu suyla vaftiz edildiğini ancak ilk kez bir kraliyet üyesinin bizzat su talebinde bulunduğunu söyledi. Mkhjian, “Bu sefer İngiltere Büyükelçiliği’nin görevlileri, Şeria Nehri’nden birkaç düzine şişe kutsal su istedi. Biz de prensin yolculuğundan önce onlara 5 – 6 düzine şişe su verdik” dedi. Bu suların tam olarak kim için kullanılacağını bilmediğini belirten Mkhjian, “Vaftiz edilecek kişileri sormak istemedim. Ama daha sonra çocukların vaftiz edilmesi için suları istediklerini söylediler” diye konuştu.

Prens Charles ile eşi Camilla ellerini Şeria Nehri’nin suyuna soktu.

Kraliyette vaftiz bekleyen bebekler

İngiltere kraliyet ailesinde şu anda Prens Charles’ın 5 aylık torunu Lilibet ile yeğeni Prenses Beatrice’in bir aylık kızı Sienna Elizabeth henüz vaftiz edilmedi. Prens Charles’ın küçük oğlu Prens Harry ile eşi Meghan’ın geçen yıl ABD’ye taşınmaları nedeniyle kraliyet ailesiyle araları açılmıştı. Prens Charles de bu nedenle Harry ile Meghan’ın ikinci çocukları olan Lilibet’i henüz görmedi. Prens Charles’ın Ürdün’den aldığı suyla Lilibet’in vaftiz edilmesi durumunda Harry ile babasının arasındaki buzların eriyebileceği ifade ediliyor. Ekim ayında Harry ve Meghan’ın bir sözcüsü, çiftin vaftiz için İngiltere’yi ziyaret edebilecekleri ve Lilibet’i ilk kez kraliyet ailesiyle tanıştırabilecekleri yönündeki spekülasyonlara rağmen hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getirmişti.

Milliyet Gazetesi