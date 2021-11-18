Paşinyan: Rusya’nın sınırların çizilmesi teklifi kabul edilebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırların çizilmesi ve belirlenmesi için hazırlık aşamasına ilişkin önerilerde bulunduğunu açıkladı.

Kabine toplantısında konuşan Başbakan Paşinyan şunları söyledi:

“Dün parlamento oturumunda, Mayıs 2021 tarihinden bu yana Rusya’dan Ermenistan-Azerbaycan sınırları arasında sınırların çizilmesi ve belirlenmesi konusunda üç teklif geldiğini ve aslında üçünün de bizim için kabul edilebilir olduğunu belirttim. Bu kabul edilebilir kalmaya devam ediyor. Dünkü açıklamalarımdan sonra Rusya Savunma Bakanlığı sınırların çizilmesi ve belirlenmesinin hazırlık aşaması ile ilgili önerilerde bulundu ve bu tekliflerin bizim için kabul edilebilir olduğunu bir kez daha teyit etmek istiyorum.”

Geçen yıl sona eren savaştan bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır gerilimleri yaşanıyor, Ermenistan Azerbaycan’ı sınır ihlali yapmakla suçluyor. 16 Kasım Salı günü İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana en büyük can kaybı yaşandı.

Agos