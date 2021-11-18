Paşinyan: Rusya Savunma Bakanlığı’nın sınırın çizilmesi ile ilgili sunduğu teklifleri kabul ediyoruz

Ermenistan hükümetinin bugünkü toplantısında konuşan Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan-Azerbaycan sınır çizgilerinin çizilmesi ile ilgili üç teklif geldiğini, tekliflerin üçünün de Erivan için kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

Paşinyan, “Dün parlamentoda, Mayıs 2021’den bu yana Rusya’dan Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi ile ilgili üç teklif geldiğini ve tekliflerin üçünün de bizim için kabul edilebilir olduğunu ve öyle kalacağını söyledim” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün ‘sınırları çizme sürecinin hazırlık aşamasına ilişkin önerilerde bulunduuna’ dikkat çeken Paşinyan, “Bu önerilerin bizim için kabul edilebilir olduğunu teyit ediyorum. (Ermenistan Savunma Bakanı) Sayın Papikyan, Rus mevkidaşınız ile detayları netleştirmenizi rica ediyorum, bu önerileri Rusya’nın önerileri çerçevesinde ve temelinde uygulamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçen çarşamba günü Azerbaycan ile sınırları çizme sürecini başlatmanın ve tamamlamanın önemli olduğunu belirten Paşinyan, “Daha mayıs ayında sınırı belirleme ve çizme sürecinin başlatılması için teklifi imzalamaya hazır olduğumu duyurmuştum. Bu sürecin başlamasını ve tamamlanmasını çok önemli buluyorum. Rusya üç kez sınır çizme önerisinde bulundu ve biz, üçünde de bu süreç üzerinden ilerlemeyi kabul etmiştik. Kanaatimce süreç, Azerbaycan’ın geciktirmesinden ya da cevap olmamasından dolayı ilerlemiyor” diye konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattında barışçıl çözümün önemli olduğunu söyleyen Paşinyan, Sınır belirleme ve çizme sürecinin başlaması dahil olmak suretiyle tüm önerilerimiz hala geçerli” vurgusunu yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı’na dün yaptığı açıklamada sınırdaki gerilim bağlamında ‘sınır sorununun çözülmesi için Ermenistan ile Azerbaycan arasında ortak komisyon kurulması ve sınırları tanımlama sürecinin başlaması, uluslararası sınırları saygı esasına dayalı bir şekilde bu sürecin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sürecin başlamasıyla sınırdaki gerginlik te son bulacak” demişti.

Sputnik Türkiye