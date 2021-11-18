Paşinyan: Azerbaycan sınırının çizimi için Rusya’nın tekliflerini kabul ediyoruz

Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan sınır çizgilerinin çizilmesi ile ilgili gelen üç teklifin de Erivan için uygun olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan-Azerbaycan sınır çizgilerinin çizilmesi ile ilgili teklifler geldiğini, söz konusu tekliflerin tamamının Erivan için kabul edilebilir olduğunu belirtti.

Geçen çarşamba günü Azerbaycan ile sınırları çizme sürecini başlatmanın ve tamamlamanın önemli olduğunu belirten Paşinyan, “Daha mayıs ayında sınırı belirleme ve çizme sürecinin başlatılması için teklifi imzalamaya hazır olduğumu duyurmuştum. Bu sürecin başlamasını ve tamamlanmasını çok önemli buluyorum. Rusya üç kez sınır çizme önerisinde bulundu ve biz, üçünde de bu süreç üzerinden ilerlemeyi kabul etmiştik. Kanaatimce süreç, Azerbaycan’ın geciktirmesinden ya da cevap olmamasından dolayı ilerlemiyor” diye konuştu.

AZERBAYCAN: SÜRECİN BAŞLAMASIYLA SINIRDAKİ GERGİNLİK SON BULACAK

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattında barışçıl çözümün önemli olduğunu söyleyen Paşinyan, “Sınır belirleme ve çizme sürecinin başlaması dahil olmak suretiyle tüm önerilerimiz hâlâ geçerli” vurgusunu yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansı’na dün yaptığı açıklamada sınırdaki gerilim bağlamında “sınır sorununun” çözülmesi için Ermenistan ile Azerbaycan arasında ortak komisyon kurulması ve sınırları tanımlama sürecinin başlaması, uluslararası sınırları saygı esasına dayalı bir şekilde bu sürecin başlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sürecin başlamasıyla sınırdaki gerginlik de son bulacak” demişti.

Artı Gerçek