Kiliseler yıkılıyor, camiler yapılıyor

Hadrut’ta ve Karintak’ta camiler yapılıyor

9 Ekim 2020’den beri Hadrut 7 Kasım’dan beri ise Karintak Azerbaycan’ın kontrolünde.

Bir yıl sonra, yine 9 Ekim ve 7 Kasım tarihlerinde Azerbaycan, Hadrut ve Karintak’ta camilerin temel taşını attı.

Artsakh Kültür Bakanı Lusine Ğarakhanyan’a göre, Artsakh’ın büyük bölümünün işgalinden sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev düzenli olarak işgal altındaki Ermeni topraklarını ziyaret ediyor, konuşmalar yapıyor ve sürekli, Ermenilerin Artsakh’a yeni geldiği tezini sunuyor, Ermeni kültürel mirasının aslında Alban ve Udilere ait olup, Ermenileştirilmiş olduğunu iddia ediyor.

Şimdi de yeni bir Ermeni karşıtı propaganda mekanizması çalıştırarıp, camiler inşa ediyor ve Ermeni kiliselerini yok ediyorlar ․

“Bu yeni bir politika, fakat işgal altındaki bölgelerde ne kadar cami yapmaya çalışsalar da, Ermeni izini silemiyorlar. II. ve III. yüzyıllara dayanan Ermeni kiliseleri var ve bu alanlar tamamen Ermenilere ait”,- demektedir Lusine Gharakhanyan

Artsakh Kültür Bakanı Lusine Gharakhanyan’a göre, Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasını en azından kültürel alanda durdurmak için adımlar atacak ve bu konuları İnsan Hakları Komiseri ve uluslararası kuruluşlara iletmeye devam edecekler.

Ermenistan Kamu Radyosu