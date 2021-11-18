Jivan Avetisyan’ın “Cennet’in Kapısı” filmi uluslararası film festivali’nde 4 dalda birincilik ödülü aldı

Ermeni Yönetmen Jivan Avetisyan’ın Artsakh savaşını konu alan “Cennetin kapısı” filmi, Kanada’da düzenlenen Ontario Uluslararası Film Festivali’nde 4 dalda (“En İyi Ses”, “En İyi Müzik”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Uluslararası Film”) birincilik ödülü kazandı.

Bu haber, Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi tarafından aktarılıyor.

Yönetmen Jivan Avetisyan’ın sözüne göre “Cennet’in Kapısı” filmi daha çok dışarıdan Artsakh’a yönelik bir bakıştır. Filmin uluslararası gösterim serisi 17 Eylül’de Los Angeles’taki “Alex” sinemasında başladı.

ERMENİ HABER AJANSI