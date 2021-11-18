Ermenistan, UNESCO Yürütme Kurulu üyesi oldu

UNESCO Genel Konferansı’nın Paris’teki 41. oturumunda yapılan seçimler sonucunda Ermenistan ilk kez 2021-2025 dönemi için UNESCO Yürütme Konseyi (SC) üyeliğine seçildi.

Üç yeni üye için dört ülke aday gösterildi: Ermenistan, Litvanya, Ukrayna ve Azerbaycan.

Gizli oyla Ermenistan, en fazla 146 oyla ilk aşamada Yürütme Konseyi üyesi seçildi.

Ermenistan 1992 yılında UNESCO’ya üye olduktan sonra ilk defa Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Ermenistan, Yüksek Konsey üyeliği çerçevesinde, özellikle UNESCO programlarının uygulanmasını desteklemek, herkes için kaliteli eğitime erişimin sağlanması ve kültürel mirasın korunması için taahhütlerini ve önceliklerini yerine getirmek için çaba gösterecektir.

ERMENİ HABER AJANSI