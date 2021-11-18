Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan’da devlet destekli Ermeni nefreti faşizme ulaştı

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan Russia Today televizyon kanalının canlı yayında, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik 16 Kasım’da gerçekleşen yasadışı işgallerinin ve terör saldırılarının sonuçlarını sundu.

Tatoyan, Ombusmanlık ofisinin çalışmaları sonucunda Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin her gün köylerimizin yakın çevresinde, sivil nüfusune karşı ateş açarak, onlara ait mülkü çalarak, tehdit ederek suç işlediğini kanıtlandığını kaydetti.

Ombudsman Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA Batı Bölgesi) desteğiyle Russia Today’e verdiği röportajda, bu yasadışı eylemlerin gerçek nedenlerinden bahsetti.

Ona göre son savaştan sonra Azerbaycan’da devlet destekli Ermeni nefreti ve düşmanlık propagandası aşırılığa, faşizme ulaştı.

Azerbaycan’ın Ermeni Soykırımı’nı teşvik eden devlet politikası, iki ülke halklarının barışçıl yaşamı ve güvenliği için bir tehdittir.

ERMENİ HABER AJANSI