Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, son yolculuğuna uğurlandı.

Başrahip Tatul Anuşyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde saat 10.15’te başlayan cenaze törenini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Maşalyan, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Kutsal kitabımızda güneşin altında her şeyin bir zamanı olduğunu yazar. Hayr Tatul kardeşimiz için ölmenin zamanıdır. 55 yıl yaşama zamanı idi. Bizler için gözyaşı ve ayrılık zamanı. Yavaş yavaş unutacağız. Tarihin tozlu sayfalarında o da yerini alacak. İnsanlardan gelen övgüyü arayın. Ama kutsal kitap ‘Tanrı’dan gelen övgüyü arayın.’ der. Tanrı’nın aklındaki planı farkına varmalı ve ona göre yaşamalıyız. Hayatı bitişinden okumalıyız. Hayr Tatul öyle yaptı. Hastalığı süresince hiçbir zaman olmadığı kadar aktif olmak istiyordu. ‘Daha ölmedim, yapacak şeylerim var.’ diyordu. Acının nasıl yaşanması gerektiğini gösterdi. Söylenmedi. Eyüp gibi yaşadı acısını. İnsanın karakteri hayatının özetidir. İletişimci ruhu vardı, mükemmeliyetçi idi. Patrikhane’nin ikincisi kişisi oldu. Kalem müdürüydü, öğretmendi, vaizdi. Çalışkan bir ruh idi.

Adanmış olan rahip elinden geldiği kadar adanmışlığına sadık kalmalı ve Tanrısının önüne eli boş çıkmamalıdır. Hayr Surp, Tanrı’nın önüne boş çıkmayacak. Bu toprağın insanı idi. Resmi makamları ile iletişimi çok kuvvetli idi. Toplumu için bunu kullandı. Biz Ermeniler sadık vatandaşlar olarak kimliğimizde üç şeyi barıştırmış insanlarız ve onu olmak istiyoruz. Başrahip bu üç şeyi kendi hayatında çok güzel sentezledi. Biz etnik Ermeniyiz, dinimiz Hristiyan, Türkiye vatandaşlarıyız. Hiçbirini birbirinden ayırmayız; hepsi ile biz insanız ve bunun böyle olması Türkiye’de yaşayan her vatandaşın bu ruha sahip olması barışın, gönencin, refahın garantisidir. Biz kendimiz olmalıyız, aynı zamanda hep birlikte Türkiye olmalıyız. Hayr Tatul bu ruha sahipti. O bugün görkemli bir tören ile uğurlanıyor. Onu ruhumuzda taşıyıp toprağa teslim edeceğiz.”

Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II adına Başepiskopos Natan Hovhannisyan, Kilikya Ermenileri Katolikosu Aram I adına Episkopos Mesrob Sarkisyan’ın yer aldığı törende, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u temsil eden delegasyon ve kardeş kiliselerin temsilcilerinden oluşan ruhaniler de hazır bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu da cenaze törenine katıldı.

Sabah tören giysileri ile kilise ortasında katafalka konulan Başrahip Tatul Anuşyan’ın naaşı etrafında ruhaniler tören boyunca İncil ve dualar okudu.

Tören sırasında sunağa getirilen Anuşyan’ın naaşı halkı sembolik olarak selamladıktan sonra, alnı ve sağ eli Patrik Sahak Maşalyan tarafından kutsal miron yağı ile takdis edildi.

Yaklaşık 3 saat süren törenin ardından Başepiskopos Natan Hovhannisyan’ın başkanlığında kurulan geçitle, Anuşyan’ın naaşı İncil’den okumalar, ilahiler ve dualarla kiliseden dışarı çıkarıldı.

Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ndeki törenin ardından cenaze, Şişli Ermeni Mezarlığı’na getirildi ve burada Episkopos Mesrob Sarkisyan’ın riyasetindeki tören ve dualarla aile kabristanına defnedildi.

Başrahip Tatul Anuşyan’ın öz geçmişi

Başrahip Tatul Anuşyan, 25 Temmuz 1966’da Narlıkapı’da doğdu. İlkokulu Bomonti Mıhitaryan, ortaokulu Feriköy Merametçiyan, lise öğrenimini ise Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nde gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Anuşyan, lise ve üniversite yılları boyunca Kınalıada Çocuk Dinlenme Evi’nde gözetmenlik yaptı. Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde hizmet etmeye başlayan Anuşyan, turizm sektöründe çalıştı ve Amerikan Turizm Birliğinin Türkiye’deki sekreterliğini yaptı.

Tatul Anuşyan, 1992’de Patrik Karekin II tarafından okuyuculuk rütbesini aldı. Aralık 2001’de Patrik Mesrob II, kendisine okuyuculukta kıdem yetkisini verdi, 28 Temmuz 2002’de ise Astdiyakos olarak takdis etti. Bu tarihten itibaren Patriklik Sekreteryasında özel kalem müdürü ve patrik kişisel sekreterliği görevlerini üstlendi. 29 Aralık 2002’de Patrik Mesrob II tarafından Diakos takdis edildi. 1 Mart 2003’te de rahip takdis edildi. Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinin din görevlisi olarak atanan Anuşyan, 2016’ya kadar bu görevi sürdürdü.

Beyrut’taki Ruhban Okulu’nun derslerine katılmak üzere Lübnan’a giden Anuşyan, kutsal kitap, ilahiler, kilise bilimi, teoloji, kilise tarihi ve vaizlik derslerine katıldı. 2005-2006’da burada üstrahiplik tezini hazırladı ve öğretmenlik görevinde bulundu.

Anuşyan, 25 Ekim 2007’de üstrahiplik yetkisini Patrik Mesrob II’den aldı. 18 Aralık 2007’de Patrik Mesrob II tarafından “başrahip” takdis edildi. 2010’da ruhaniler genel meclisi tarafından Ruhani Meclis üyeliğine, 13 Temmuz 2010’daki oturumda Ruhani Meclis Oturum Başkanı seçilen Anuşyan, 31 Aralık 2015’teki istifasına kadar bu görevde kaldı.

Taksim’deki Esayan Okulu, Feriköy’deki Merametçiyan ve Pangaltı’daki Mıhitaryan okullarında din dersi veren, Patriklik Özel Kalem Müdürü görevinin yanı sıra basın bölümün başkanlığını yürüten Anuşyan, Patriklik Makamı ruhban adaylarına Ermeni kilisesi tarihi ve klasik Ermenice dersleri verdi.

Başrahip Tatul Anuşyan, 11 Aralık 2019’da 85. Patrik Seçimi Delegeler Meclisi tarafından Ruhani Meclis üyeliğine, ilk oturumda da Meclis Oturum Başkanlığına seçildi.

Bir süredir tedavi gören Anuşyan, 14 Kasım gecesi hayatını kaybetmişti.

AA