Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden İstanbul’da hayatını kaybeden Başrahip Tatul Anuşyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Anuşyan Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

Tedavi gördüğü Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 14 Kasım’da 55 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde saat 10.00’da başladı. Çan sesinin ardından başlayan törende Anuşyan için dua edildi.Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürüten Başrahip Tatul Anuşyan için uğurlama mesajı okundu. Anuşyan’ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda patriklik bölümüne defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Anuşyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati’ne taziyelerini ilettiler.

Sabah Gazetesi