Azerbaycan: Ermenistan tarafından dün mevzilerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam Ermenistan tarafından düzenlenen saldırının misillemeyle püskürtüldüğünü duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Ermenistan’ın dün akşam düzenlediği bu saldırının misillemeyle püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan dün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin yaralandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ermenistan’ın intikam duygularıyla askeri provokasyonlara devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bölgede durumun gerginleşmesinden ve üçlü bildirinin uygulanmasına engeller oluşturulmasından doğrudan Ermenistan’ın askeri-politik yönetimi sorumludur. Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve askeri provokasyonlara bundan sonra da gereken karşılık verilecektir.” Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla önceki gün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan’ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri yaşamını yitirmişti. Rusya’nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti. BirGün Gazetesi