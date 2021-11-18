Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ‘Noel Perhiz Yemeği’ Etkinliği

Ortodoks Cemaatinin “Noel Orucu” geçtiğimiz Pazartesi günü başladı. 40 gün sürecek olan Noel Orucu, Noel’in kutlanacağı 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Bu bağlamda Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nde ‘Noel Perhiz Yemekleri’ etkinliği gerçekleştiriliyor. Haftanın bir günü kilisede toplanan Antakya Kilisesi cemaat üyeleri hep birlikte, orucun geleneğine bağlı kalarak Bitkisel ve Zeytinyağlı yemekler tüketiyorlar.

Antakya Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu ile Kadınlar Kolunun ortaklaşa tertiplediği “Noel Perhiz Yemeği”nin ilki oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Yemek öncesinde kilise pederleri yiyeceklerin üzerini takdis ederken, duaların ve yakarışların ardından hep birlikte yemeğe geçildi.

Noel Orucu İyiliği Öğütlüyor

Ortodoks inancı, sadece hayvansal gıdaların tüketilmemesi değil, Noel Orucu süresince kötü düşüncelerden ve günahlardan arınılmasını, iyilik yapılmasını, dargınların barışmasını ve insanların bağışlanmasını da öğütlüyor.

Noel Oucu, Büyük Perhiz’den sonra dünyadaki ikinci en uzun oruçtur ve Noel öncesi inananlar oruç tutarak Tanrı’nın varlığında maddeleştiği Tanrı’nın oğlu İsa’yı karşılamak için hazırlık yaparlar.

Dini liderlere göre oruca sıkı sıkıya bağlı kalma çok önemli değildir ancak insanın samimi bir şekilde kasti olarak ya da istemeden işlediği günahlar için pişmanlığını gösterip af dilemesi daha önemlidir. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakya-ortodoks-kilisesinde-noel-perhiz-yemegi-etkinligi/