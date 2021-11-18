ABD Kongre üyesi Azerbaycan’ın saldırılarını kınadı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jim Costa Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik Azerbaycan’ın saldırılarını kınadı.
Costa, Ermenistan ile sınırında Azerbaycan’nın saldırıları hakkında Twitter’de yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın saldıganlığını kınadı.
ABD’nin Dışişleri Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Costa “Dışişleri Bakanlığını, daha fazla can kaybı olmaksızın gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olmaya çağırıyorum. ABD insan hakları ihlalerine karşı boy göstermeli” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere, 16 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri topçu, zırhlı araçlar ve çeşitli kalibrelerde ateşli silahlar kullanarak Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına saldırıda bulundu.
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