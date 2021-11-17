Varlık Vergisi programında Yahudi Toplumu´na yönelik tuhaf sözler

Varlık Vergisi’nin 79. yıldönümü vesilesi ile Artı Gerçek TV’de yapılan bir programda İsrail’e göç etmiş Yahudiler için sarf edilen sözler tepki çekti.

Gazeteci Alin Ozinian ve Rıdvan Akar ile, araştırmacı yazar Ayşe Hür ve yazar Herkül Milas’ın katıldığı programda Varlık Vergisi ile alakalı yaşanan ayırımcılık ve ırkçılık tartışılırken, Herkül Milas’ın mağdurların da ırkçılık yapabileceğine dair verdiği örnek dikkat çekti. Milas şöyle konuştu:

“Mağdurlar da ırkçılık yapabiliyor. Onlar da fırsat bulduklarında aynısını yapıyorlar. Milliyetçi ideolojiyi içinde yaşatanlar acı çektikten sonra fırsatını bulunca aynısını yapıyorlar. Vereceğim örnek biraz tehlikeli olacak ama 1961’de İsrail’e -ben sporcuydum- bir koşu için gitmiştim. Orada İstanbul’dan göç etmiş Yahudilerle konuşuyordum. Beni şoke eden, Araplar için söyledikleriydi. Söyledikleri Hitler’in Yahudiler için söyledikleriyle aynıydı. Yahudilerin, çektiklerinden sonra akılları başlarına gelmiş ve ırkçılığa kaymazlar diye inanmıştım. Bu acıları yaşamış bir toplum nasıl Araplar için aynısını söyler?”

Herkül Milas’ın, Yahudi toplumunu, 1961’de konuştuğu ve ırkçı sözler sarf eden kimi Yahudilerle aynı kefeye koyması tepki çekti. Tepkiler, Milas’ın genelleştirme yanlışına düşerek koca bir toplumun da ırkçı olabileceği şeklindeki toptancı yaklaşımına yönelik oldu.

https://www.salom.com.tr/haber-120341-varlik_vergisi_programinda_yahudi_toplumuacutena_yonelik_tuhaf_sozler.html