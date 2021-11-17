Gazeteci Margulies: Türkiye’de artık saldıracakları Yahudi, Ermeni ve Rum kalmadı

Gazeteci Roni Margulies , Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sunduğu Bi’KARAR Ver programının konuğu oldu. Margulies, Varlık Vergisi ve azınlıklar konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Margulies, Türkiye’deki azınlıkların yaşadığı saldırılara değinerek, “Artık saldıracakları Emeni, Yahudi kalmadı” dedi.

Gazeteci Roni Margulies KARAR TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı. Margulies, İkinci Dünya Savaşı döneminde olağanüstü kazanç ve servete sahip olan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere alınan Varlık Vergisi hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sayısız yaralarından bir tanesi” diye ifade etti.

“YAHUDİ KELİMESİ KÜFÜR OLARAK ALGILANIYOR”

Türkiye’de 11 Kasım 1942 yılında azınlıklar için çıkarılan Varlık Vergisi ve geçmişten günümüze kadar azınlıkların yaşadıkları sorunlara değinen Gazeteci Roni Margulies, ‘Yahudi’ kelimesinin hakaret olarak algılandığını ifade etti. Margulies, “Halkımızın büyük çoğunluğu Yahudi kelimesinin küfür olduğunu algılıyor. Bunların tek sebebi ırkçılık” dedi.

Savaş döneminde sadece Yahudi tüccarların zenginleşmediğini beliren Margulies, Müslüman tüccarların da zenginleştiğini ifade etti. Margulies, “Buradaki sorun şu, Varlık Vergisi makul. Fakat, sadece Ermeni, Rum, Yahudi vergilendiriliyorsa oraya başka bir gözle bakmak gerekir” dedi.

Türkiye’deki aydın kesimin tutumunu azınlıklar üzerinden eleştiren Margulies, “Yahudiler bizim yüzyıllardır kanımızı emmiş” diye lanse ettiler. Biri de çıkıp bu Varlık Vergisi ırk temelli ırkçı bir vergi demedi. Vergi herkesten alınsa kimsenin diyecek bir şeyi olmazdı ” diye ifade etti.

“KORKUYORUM…”

“Ben bütün Türk milletinin ırkçı olduğunu düşünmüyorum” diyen Margulies, İsrail-Filistin savaşına değinerek, “korktuğunu” ifade etti. Margulies, “İsrail her Gazze’ye saldırdığında korkuyorum. Zaten bir Yahudi düşmanlığı var. Türkiye’de ırkçılıktan dolayı bir antisemitizm var. İsrail, Gazze’ye saldırdığı zaman Türkiye’de Yahudi bir bakkal bunun bir parçası değil. İsrail, saldırdığında Türkiye’deki Yahudilere mi soruyor? İsrail Büyükelçiliği’nin önünde gösteri yapılmasını doğru buluyorum. Birisi beni Yahudi diye linç etmesinden korkmasam bende giderim” diye konuştu

“SALDIRACAKLARI YAHUDİ, ERMENİ VE RUM KALMADI”

Margulies, Türkiye’de azınlık kesime yapılan saldırıların azalmasının nedenini ise, “Saldıracakları, Yahudi, Ermeni ve Rum kalmadı” diye ifade etti.

Türk Tarihinde azınlık ayrışmasının Cumhuriyet döneminde başladığını söyleyen Margulies şunları kaydetti:

“Osmanlı hanedan ailesi Hristiyan kökenli insanlar. Padişah annelerinin önemli bir kısmı Balkanlardan, Yunanlarda gelmiş insanlar. İkincisi, sadrazamların hemen hemen hepsi Hristiyan kökenli. Çünkü devşirmeler. Saray doktorların hepsi Yahudi. Yani Gayrimüslimler Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyetin ilk yıllarında dışlanmaya başlandı. İdeolojik yaratıcıları Kemalistler değil, İttihatçılar. Şu an bile azınlıklar kodlanıyor. Mesela siz 1. kodlaysanız, biz 2. kodlayız. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala kod haberlerinin yapıldığı zamanlar çıkıp ‘evet biz yapıyorduk, şu an yapmıyoruz” dedi. Bu inandırıcı mı? Tabii ki değil.”

“CHP TABANI, DİNDAR KESİMLE HELALLEŞMEK İSTEMİYOR”

Gazeteci Roni Marculies, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “dindar kesimle helalleşmeliyiz” açılımına ilişkin de “Kemal Bey’in işi zor” diye konuştu.

Margulies, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun helalleşme yolcuğuna ilişkin şunları söyledi:

“CHP tabanı ve seçmeninin helalleşmeye izin vermeyeceğini belirten Marculies, “Katı Kemalistler, dindar kesimle helalleşmek istemiyorlar. Dindar başka bir şey, muhafazakarlık başka bir şey. Kılıçdaroğlu’na muhakkak bazı danışmanları şöyle açılım yapalım diyordur. Dindar taban, CHP’nin tabanı ve Kemalistler barışmak istemiyorlar. 2002 öncesinde döndüğümüzde sadece memnun olurlardı. Aynı açılımı daha önce Ali Babacan yaptı. Babacan, çok eleştirilmişti”

CHP-İYİ Parti ittifakını da eleştiren Marculies, “İYİ Parti göçmen düşmanlığında ilk partiyse, CHP 2. partidir” dedi. Marculies, “Ben AK Parti iktidardan gitsin diye her şeyimi ortaya koyarım. Ama İYİ Parti gelsin diye mi? Daha dün MHP’den kopmuş bir parti. Tek politikası göçmen düşmanlığı. Akşener’li bir iktidar benim için AK Parti iktidarından farksızdır” dedi.

https://www.karar.com/karar-tv/gazeteci-roni-margulies-azinliklar-osmanlida-degil-cumhuriyet-doneminde-1639785