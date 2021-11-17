GALATA KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 17 Kasım 2021, Çarşamba, Patrikhane’de, Peder Şirvan Mürzyan ve Başkan Harutyun Ebeoğlu önderliğindeki Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyaretçiler 28 Kasım 2020, Pazar, yapılacak ananevi dini törenlere başkanlık etmesi için Patrik Hazretleri’ni davet ettiler. Sohbet esnasında, Getronagan Okul’undaki maddi sorunlar hakkında bilgiler sundular. Aynı zamanda, Coronavirüs pandemi sürecinde okulda uygulanan eğitim şekli hakkında bilgiler de sundular. Sohbet esansında, geçmişte Galata Kilisesi’nde de görev yapan Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı münasebetiyle, Patrik Hazretleri’ne taziyelerini sundular.

Patrik Hazretleri, hassasiyetlerinden dolayı yöneticilere teşekkür ederken, aktardıkları bilgileri dinledi. Patrik Hazretleri, daha fazla kararlılık ve birliktelik ile bu zorlu sürecin de geçeceğini ümit etti. Bu vesileyle yöneticilerin azmini takdir etti ve cemaat yararına yürütecekleri çalışmalarda kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/