Ermenistan ve Azerbaycan’ın katılımıyla Moskova’da BDT Güvenlik Konseyi Sekreterleri toplantısı başladı

Ermenistan ve Azerbaycan Güvenlik Konseyleri Sekreterleri, Moskova’daki BDT ülkelerinin Güvenlik Konseyleri Sekreterlerinin yıllık toplantısına katılıyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu Güvenlik Konseyi Sekreterleri’nin 9. yıllık toplantısı Moskova’da başladı. RIA Novosti ajansının aktardığı bilgilere göre Rus Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrush, Azerbaycan Güvenlik Konseyi Sekreteri Ramil Usubov, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan toplantıya katılıyor.”

Hatırlanacağı üzere 16 Kasım öğleden sonra, Azerbaycan silahlı kuvvetleri bir kez daha Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliği ihlal ederek, doğu sınır bölgesinde bulunan Ermeni mevzilerini hedef alarak, topçu, zırhlı araçlar – çeşitli kalibrelerde ateşli silahlar kullanarak saldırıya başladı.

Akşam saat 18:30 sularında Rus tarafının arabuluculuğu ile ateşkes sağlandı ve durumu çözmek, esir düşen Ermeni askerlerini iade etmek için görüşmeler sürüyor.

ERMENİ HABER AJANSI