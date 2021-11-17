Ermenistan Dışişleri Bakanı ülkedeki diplomatik misyon temsilcileriyle görüştü

17 Kasım’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan’da akredite olan diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Mirzoyan bu görüşmenin amacının, Azerbaycan’ın Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokatif saldırı eylemlerin detaylarını onlara sunmak olduğunu ifade ederek Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tekrar Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına sızdığını ve 18:30 itibariyle Rus tarafının arabuluculuğuyla çatışmalar durduruldu ancak o bölgeye sızma sonucunda Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan’daki varlığı devam ettiğini hatırlattı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın sözlerine göre Azerbaycan’ın bu davranışı uluslararası kamuyonun Dağlık Karabağ’a yönelik saldırı sırasında Azerbaycan’ın güç kullanımına gerekli şekilde tepki vermemesinin bir sonucudur. Tüm kışkırtıcı, saldırgan açıklama ve eylemlere uluslararası toplum yeterince tepki vermedi.

Tarafları eşit tutan beyanları, Mirzoyan doğrudan Azerbaycan tarafından bu davranışı sürdürmeye yönelik bir teşvik olarak algılandıklarını belirtti. Ortak ve dost ülkelerimizin bu eylemlere derhal yanıt vermelerini, Azerbaycan Cumhuriyeti üzerindeki doğrudan etkilerini, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik kışkırtıcı eylemleri, saldırıları durdurmaya teşvik etmek için kullanmalarını bekliyoruz.

Ayrıca, BM Anlaşmasına uygun bir şekilde Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma hakkına sahip çıkacağını belirterek Dışişleri Bakanı Mirzoyan bu andan itibaren, durumun daha da tırmanmasının tüm sorumluluğu doğrudan Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ait olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda, Azerbaycan’ın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimi arttırarak uluslararası toplumun dikkatini Dağlık Karabağ sorunundan başka yöne çevirmeye çalıştığını öne süren Ararat Mirzoyan yaptığı konuşmasında “Ermenistan Cumhuriyeti’nin hem toprak bütünlüğünü hem de Dağlık Karabağ Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkını savunacağını bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Görüşmenin sonunda Ararat Mirzoyan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

ERMENİ HABER AJANSI