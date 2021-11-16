Sınırda çatışmalar: Bilanço ağır

Ermenistan-Azerbaycan sınırında dün tansiyon yükseldi. Her iki taraftan yapılan açıklamalara göre çatışmalarda topçu ve zırhlı araçlar da kullanıldı. Çatışmalar dün akşam saatlerinde Rusya’nın arabuluculuğuyla durdu. Bilanço ağır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, bir Ermeni askeri öldürüldü, 13’ü esir alındı ve 24’ü kayıp. İki askeri mevzi de “kaybedildi”.

Ermenistan iktidar partisi milletvekili Edvard Agacanyan Ermenistan’ın 15 asker kaybı olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na göre, yedi Azerbaycan askeri öldü ve 10 kişi yaralandı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan, dün gün içinde yaptığı açıklamada Ermenistan’ın 1997’de imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde “Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü korumak” için resmi olarak Rusya’ya çağrıda bulunduğunu söyledi.

Grigoryan gazetecilere verdiği demeçte, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 12 Mayıs’tan beri Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarında bulunuyor” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü Anar Eyvazov dün gazetecilere verdiği demeçte, Ermeni güçlerinin saldırısına yanıt olarak ‘ani askeri operasyonlar başlatıldığını’ söyledi. Sözcü, iki Azerbaycan askerinin de yaralandığı bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, önce Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı yönündeki iddialarını yalanlıyor.

Gözlemciler bugünkü çatışmaların İkinci Karabağ Savaşı’nın bitiminden bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalar olduğunu söylüyor.

Açıklamalar, temaslar

Avrupa Konseyli iki ülkeye çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme Ermenistan tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti. Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki olaylar sonrası durumu görüştüler.

Başbakan Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Ermenistan medyasına yansıyan haberlere göre Avrupa Konseyi Başkanı, mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi ve düşmanlıkların daha da tırmanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Paşinyan ise, Azerbaycan makamlarının 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmalarının uygulanmasını engellemek amacıyla durumu kasıtlı olarak ağırlaştırdığını söyledi ve uluslararası toplumun Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik tecavüzlerine kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Charles Michel ile görüştü ve “Ermenistan Şuşa, Laçin ve Kelbecer yönünde defalarca askeri provokasyonlara başvurdu” dedi.

Başbakan Paşinyan gün içinde Güvenlik Konseyi’ni de topladı ve toplantıda şunları söyledi:

“Rakibin insan gücüne büyük hasar verildi, en az altı adet zırhlı araç imha edildi. Bizim tarafımızda kayıplar var ve doğrulanmış bilgi daha sonra sağlanacak”

Paşinyan şöyle konuştu:

“Sınır anlaşmazlıkları hakkında konuşmalar saçma ve anlamsız. Sınır anlaşmazlığı yok, Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına karşı saldırganlık var. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırlar, Sovyetler Birliği döneminden bu yana hukuken bağlayıcı anlaşmalarla netleştirilmiştir. Ve sorun sınır anlaşmazlığıysa, Azerbaycan, Sovyet Ermenistanı ile Azerbaycan arasındaki sınır hattından eşzamanlı olarak güçleri çekme, sınır hattı boyunca uluslararası gözlemciler konuşlandırma ve sınırların çizilmesi sürecini başlatma teklifimizi kabul etmeliydi.”

Her iki ülkenin savunma bakanları da gün içinde Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Agos