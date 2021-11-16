Savunma Bakanlığı: Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden, 7 sözleşmeli ve 5 asker, toplam 12 kişi esir alındı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin bugün saldırı düzenlediği Ermenistan Cumhuriyeti’nin doğu sınırında saat 17:00 itibarıyla durum son derece gergin olmaya devam ediyor. Savaşların yoğunluğu azalmadı. Düşman topçu, zırhlı araçlar ve çeşitli kalibrelerde ateşli silahlar kullanmaya devam ediyor.

Ermeni tarafının misilleme eylemleri sonucunda düşmanın çok sayıda personel kaybı var, yaklaşık bir düzine zırhlı araç imha edildi veya hizmet dışı bırakıldı. Ermeni tarafının da kayıpları var. Veriler doğrulanıyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden, 7 sözleşmeli ve 5 asker, toplam 12 kişi esir alındı. Savunma Bakanlığı durumla ilgili düzenli raporlar vermeye devam edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu