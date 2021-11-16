RESMİ ERKANDAN TAZİYELER

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop 15 Kasım 2021, Pazartesi, ikindi saatlerinde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile bir telefon görüşmesinde bulunarak, Müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı münasebetiyle Patriklik Makamı’na ve cemaat mensuplarına başsağlığı dilediler.

Aynı saatlerde Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül yaptığı telefon görüşmesinde Patrik Hazretleri, ruhaniler, Ermeni cemaati ve özellikle Müteveffa Başrahibin aile efradına başsağlığı dilediler.

Patrik Hazretleri gösterilen ilgi ve duyarlık için için teşekkür ederek, mukabil iyi dileklerini sundular.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/