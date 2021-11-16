PATRİK HAZRETLERİ YEŞİLKÖYLÜ BİR GRUP VELİYİ KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 16 Kasım 2021, Salı, saat 15:00’de, Yeşilköylü bir grup veliyi ve çocuklarını Patrikhane’de kabul etti. Çocuklar, pandemi döneminde, Peder Şirvan Mürzyan tarafından internet ortamında verilen ruhani çalışmalara katılmışlardı. Görüşmede, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şirvan ve Peder Natan Arabyan da hazır bulundular.

Patrik Hazretleri, ziyaretçilere “Hoş geldiniz” dedikten sonra, Ruhani Önderleri’yle yakinen tanışmak isteyen çocukların, velileriyle birlikte Patrikhane çatısı altında bulunmalarından mutu olduğunu söyledi. Öte yandan, pandeminin zorlu günlerinde, ruhani çalışmalar katılan çocukların varlığı sevindiriciydi.

Veliler, Patriklik Makamı’nın gerekli düzenlemeleri yapmasından dolayı memnuniyetlerini belirtirken, benzer çalışmaların devam etmesini dilediler. Patrik Hazretleri, bu doğrultuda Patriklik Makamı’nın elinden geleni yapacağını söyledi.

Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri günün bir anısı olarak çocuklara birer Kutsal Kitap, Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin Anı Kitabı’ndan ve kendi kaleme aldığı “Yergu Ukhtavorner” kitabından birer örnek hediye etti.

Ziyaretçiler, kendilerine gösterilen pederane ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ettiler.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/