PATRİK HAZRETLERİ KARAGÖZYAN YÖNETİM KURULUNU KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 16 Kasım 2021, Salı, saat 16:00’da, Dikran Gülmezgil başkanlığındaki Karagözyan Okulu Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, öncelikli olarak Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı nedeniyle Patrik Hazretleri’ne taziyelerini sundular. Daha sonra, çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca, 23 Kasım 2021, Salı günü, Karagözyan Okulu’nda gerçekleşecek ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katılacağı törene Patrik Hazretleri’ni davet ettiler.

Patrik Hazretleri, gösterilen hassasiyet için ziyaretçilere teşekkür etti ve Karagözyan Okulu’nda gerçekleşecek törene katılacağını belirtti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/