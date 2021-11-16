Paşinyan-Michel görüşmesi

Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptı

Başbakan Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in girişimi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü.

Avrupa Konseyi Başkanı, mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi ve çatışmaların daha fazla alevlenmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Başbakan, Azerbaycan makamlarının 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmalarının uygulanmasını iptal etmek amacıyla durumu kasıtlı olarak ağırlaştırdığını kaydetti.

Nikol Paşinyan, uluslararası toplumun Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik tecavüzlerine kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu