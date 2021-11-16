Papa’nın ziyaretine ilişkin resmi programı açıklandı

Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis’in Güney Kıbrıs ziyareti programı belli oldu.

Fileleftheros gazetesi, Papa Francis’in 2-4 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin resmi programının dün kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Habere göre Papa, 2 Aralık’ta saat 15:00’te Larnaka Havaalanı’na gelecek ve resmi törenle karşılanacak.

Saat 16:00’da kilise ileri gelenleriyle Güney Lefkoşa’daki bir kilisede bir araya gelecek olan Papa, 17:15’te ise Rum Başkanlık Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

Anastasiadis’le gerçekleştireceği görüşme sonrasında siyasi parti yetkilileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek olan Papa, 3 Aralık’ta ise sabah 08:30’da Başbiskopos II. Hrisostomos’la görüşecek.

Saat 10.00’da GSP Stadyumunda ayin düzenleyecek olan Papa, saat 16:00’da yine Güney Lefkoşa’daki bir kilisede, mültecilerle bir ayin daha gerçekleştirecek.

Papa, 4 Aralık sabahı saat 09:10’da Larnaka Havaalanı’ndan ayrılacak.

https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n400274-papanin-ziyaretine-iliskin-resmi-programi-aciklandi