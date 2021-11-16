Kilise Tadilatına Cami Yeri Bağışı

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Strasbourg ‘da Ermeni kökenli bir belediye başkanı tarihi Taşhoran kilisenin restorasyonu ile hizmete açılması vesilesiyle kendi bölgesinde 2,5 milyon Euro’luk bir yerin camiye verdiği gündeme geldi.

Ağustos ayında hizmete açılan Taşhoran kilisesi kültür ve sanat merkezinin açılması vesilesiyle Malatya’da halk arasında Taşhoran Kilisesi olarak bilinen, Ermeni vatandaşların da ‘Üç Horan Taş Kilise’ diye adlandırdıkları kilise Ağustos ayında Kültür ve sanat merkezi adı altında hizmete girdi. Tarihi Kilisenin açılması Ermeni kökenli vatandaşların memnuniyetiyle karşılanırken, kilise için cami yeri hibe edildi.

Kilisenin açılması sonrasında bazı siyasi parti ve STK’lardan tepki gelmişti. Malatya Büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan hem bu eleştirilere, hem de kilisenin açılması ile birlikteki gelişmeleri değerlendirdi.

“HERKES MEMNUN”

Yapılan hizmetin gerek Malatya’da, gerek ülkede, gerekse dünya genelinde memnuniyetle karşılandığını ifade eden Gürkan; “Herkes şimdi yaptığından memnun, yapılandan da memnun çıkan sonuçtan da memnun. Bir televizyon programı bize bu konu ile alakalı bir soru tevdi etti. Strasbourg ‘da bizim din ataşemizin, bize telefon ederek büyük teşekkürler ettiğini, buranın yapılması hasebiyle oradaki belediye başkanın Ermeni kökenli bir belediye başkanın oradaki cami yeri içinde 2,5 milyon Euro’luk bir yerin camiye verdiğini ifade edildi. Dolayısıyla devlet açısından düşünmemiz lazım, milletimizin istikbali açısından düşünmemiz lazım. Kaldı ki orası kilise olarak yapılmış, neticede kültür merkezi olarak ta işlev görüyor. ” dedi.

https://www.gunestv.com/kilise-tadilatina-cami-yeri-bagisi-5734-haberi