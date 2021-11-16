İYİ İŞ; ‘KULÜP’

Sina Koloğlu

Netflix’in bana göre en iyi işlerinden biri. Şimdiye kadar ‘Türkiye imzalı yapılmış’ en iyi işlerden biri; ‘Kulüp’.

Rakamlarla proje

4 bin metrekare bir platoda 50’li yılların İstiklal Caddesi çekildi. Kıyafetleri 10 terzi,

24 haftada tamamladı. 3 bin 700 kostüm dikildi. Prodüksiyon hazırlığı 12 hafta sürdü. Gökçe Bahadır üç ay haftada iki kez ladino dersi aldı. Salih Bademci 20 şan dersi aldı. 11 kişilik sanat ekibi 41 kişilik konstrüksiyon ekibi çalıştı… Bizde konuşuluyor galiba. Dönem dizisi yapacaksan zaten, bunlar olmazsa olmaz durumlar.

Çok iyi oyunculuk

Ev ahalisi, “Yönetmen başarılı oyuncuları nasıl oynatacağını biliyor” dedi. Zeynep Günay Tan yönetmen. Işıklar, açılar çok başarılıydı. Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve ekibi katkısı yadsınamaz. Oyuncuların tümü kendi karakterlerinde o elbiselerin içinde kusursuzdu.

Salih Bademci ve Gökçe Bahadır ve de Fırat Tanış’a özel parantez. Asude Kalebek (Raşel) için ev ahalisi, “Yönetmenin eseridir o nasıl oynatacağını biliyor” dedi. Senaryo akıcı bir dille hikayeyi resmetmiş.

‘Albüm yapsın’

Salih Bademci (Selim) öyle bir söylüyor ki… Diziye özel bestelenen ‘Masal’ (Ender Akay ve Cem Ergünoğlu sözler Sezen Aksu ve Sibel Algan) ve Kenan Doğulu şarkısı ‘Yıldızlar’ çekim sırasında canlı okundu ve kaydedildi.

Ev ahalisi, “Valla albüm yapsın tutar” dedi.

Müzikler…

Ender Akay ve Cem Ergünoğlu imzalı müzikler, dizini ruhuna uygun. Malum bizim yerlilerde her yer müzik burada usturuplu. Sahne şovları bizim yerli dizilerin standardının üstünde bir dans gösterisi sundu. Bunu da belirtmekte fayda var.

Siyasi durumlar

‘Azınlıklar konusunda tarih ile yüzleşme’ diyerek çekilen dizi, film ve belgeseller vardır. ‘Kulüp’ varlık vergisine gönderme yaparak kafileye katılıyor, Matilda (Gökçe Bahadır) örneğinde. Orhan (Metin Akdgülger)’nın asıl adının Niko olduğunu anlatarak, azınlıklara baskıya bir başka gönderme.

Cahit Kayra’nın ‘Savaş Türkiye Varlık Vergisi’ kitabını okumak lazım mesela. Atlas Tarih son sayı ‘Muhacir’leri kapak yapmış. Bu konularda dizi yapmak akla gelir mi?

Milliyet Gazetesi