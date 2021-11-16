Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, büyük çaplı provokasyon için Ermeni tarafını suçlamaya çalışıyor

Ermenistan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 16 Kasım’daki saldırısına geniş çaplı bir dezenformasyon kampanyasıyla eşlik ettiğini söyledi.

Özellikle, bugün öğleden sonra, fiili saldırıdan önce, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Kasım’da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin aynı anda birkaç yönden Ermeni-Azeri sınırındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayırca, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Tavuş yönünde operasyonlar yürüttüğünü de iddia ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bahsedilen bilgiler gerçeklerle örtüşmemektedir. Azerbaycan Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kendi yaptığı geniş çaplı provokasyondan Ermeni tarafını suçlamaya çalışıyor, ancak Ermeni mevzilerine top ve zırhlı araçlarla saldıranın Azerbaycan olduğu çok açıktır” dendi.

Ermenistan Kamu Radyosu