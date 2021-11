Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurdu. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, çatışmalar neticesinde yaklaşık 15 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananlar var, iki askeri karakol da ‘kaybedildi.’

Açıklamada, “Saat 16.00 (TSİ 15.00) itibarıyla Ermenistan’ın doğu sınırındaki durum son derece gergin kalmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

Ermeni tarafının misilleme eylemleriyle ‘düşmana personel ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdiği’ kaydedilen açıklamada, “Çatışmalar sürüyor, yoğunluk azalmadı” denildi.

‘Azerbaycan sınırında 12 askerimiz esir alındı’

Açıklamada ayrıca “Ermeni tarafının eylemleri sonucunda düşman, insan gücü bakımından ağır kayıplar verdi, yaklaşık 10 zırhlı aracı imha edildi ya da devre dışı bırakıldı. Ermeni tarafında da kayıplar var. Veriler netleştiriliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 7’si sözleşmeli ve 5’i zorunlu olmak üzere toplam 12 asker esir alındı” bilgisi paylaşıldı.

Bakü: Sınırdaki durum gergin, fakat Azerbaycan ordusunun kontrolü altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum gergin, fakat Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eyvazov, “Ermeni askerler karakollarımıza saldırdı, 2 askerimizi yaraladı. Ancak Ermenistan’ın bu askeri provokasyonu başarısız oldu. Azerbaycan ordusu uygun misilleme eylemleriyle provokasyonun önünü kesti. Ermeni askerler etkisiz hale getirildi, silahsızlandırıldı, üzerlerindeki çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu” ifadelerini kullandı.

Ermenistan, toprak bütünlüğünün korunması için Rusya’ya başvurmaya hazırlanıyor

Öte yandan Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azerbaycan ordusunun saldırısı nedeniyle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunması için Rusya’dan yardım talep edeceklerini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Grigoryan, “Azerbaycan tarafından Ermenistan’ın egemen topraklarına saldırı olduğu için, 1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruyoruz” dedi. Grigoryan, Rusya’nın yardım etmesini ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü koruma imkanına sahip olmayı umduklarını belirtti.

Ermenistan: Azerbaycan sınırında yaklaşık 15 asker hayatını kaybetti

Bu arada Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan, ülkenin doğusunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile girilen çatışmalar sonucu yaklaşık 15 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Svoboda radyosuna konuşan Agacanyan, “Teyit edilemeyen ön verilere göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden 15 asker hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

AB’den Bakü ve Erivan’a acilen sınırdaki gerilimi düşürme ve tam ateşkes çağrısı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaparak her iki tarafa acilen sınırdaki gerilimi düşürme ve tam ateşkes çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a acilen sınırdaki gerilimi düşürme ve tam ateşkes çağrısı yaptığını yazdı.

Michel, “Son gelişmeler bağlamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ile durumu görüştüm. Gerilimin acilen azaltılması ve tam ateşkes çağrısında bulundum” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca bölgedeki durumun karmaşıklığına dikkat çeken Michel, “Avrupa Birliği, Güney Kafkasya’nın istikrarı adına gerilimin aşılması konusunda ortaklarıyla işbirliği yapmaya kararlıdır” vurgusunu yaptı.

Aliyev: Bakü, Erivan’ın sınırdaki eylemlerine uygun karşılık verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde Bakü’nün Ermenistan’ın sınırdaki eylemlerine uygun karşılık verdiğini belirtti.

Aliyev’in basın dairesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Charles Michel, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki son olaylarla ilgili endişelerini dile getirdi. Kendisinin sınırdaki olaylarla ilgili yaptığı çağrıya yanıt olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni tarafının Şuşa, Laçin ve Kelbecer istikametlerinde defalarca askeri provokasyonlara başvurduğunu ve sonuncusunun bugün gerçekleştiğini söyledi. Azerbaycan tarafından yaralananların olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Bakü’nün Ermenistan’ın provokasyonuna uygun yanıt verdiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan liderinin ‘mevcut durumun tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğunu’ vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, “Görüşmede taraflar, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında görüş alışverişinde de bulundu” denildi.

Şoygu’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a sınırdaki gerilimi tırmandırmama çağrısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, her iki tarafa sınırdaki gerilimi daha fazla tırmandırmama çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Suren Papikyan ile telefon görüşmesi yaptı. Savunma bakanları, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kilisali Dağı bölgesinde tırmanan gerilimi görüştü. Şoygu, her iki tarafı da gerilimin tırmanmasını kışkırtan eylemlere son vermeye çağırdı” ifadelerine yer verildi.

Bakü: Azerbaycan Savunma Bakanı, Rus mevkidaşı Şoygu ile Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Bakan Zakir Hasanov’un Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda Ermenistan sınırındaki durumu görüştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ile ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’u telefonda aradı. Orgeneral Z. Hasanov, yapılan telefon görüşmesinde Ermenistan’ın iki ülkenin sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini ifade etti. Orgeneral Şoygu, çatışmaların sona ermesi ve sınırdaki durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti” ifadeleri yer aldı.

