Ermenistan işgal altında

Azerbaycan, Ermenistan’ın yaklaşık 41 kilometre karesini işgal altında tutmaktadır

Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Ağacanyan, Azerbaycan’ın, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yaklaşık 41 kilometrekaresini işgal altında tuttuğunu belirtti.

Ağacanyan, “Ermenistan’ın KGAÖ başkanı bir ülke olduğu göz önünde bulundurarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün kriz durumlarına tepkisine uygun olarak Ermenistan-Azerbaycan sınırına bir KGAÖ gözlem heyeti göndermek için bir girişim göndermesi amacıyla Ermeni hükümeti çağrıda bulunmaktadır”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu