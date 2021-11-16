Ermenistan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü korumak için Rusya’ya çağrıda bulundu

Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Public TV’ye verdiği demeçte, Rusya Federasyonu’na Ermenistan ile Rusya arasındaki 1997 anlaşması çerçevesinde Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü koruması çağrısında bulunuyoruz.

“Ermenistan’ın egemen topraklarına saldırıldığı için Rusya’yı, Ermenistan ile Rusya arasında 1997 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde ve bu çerçevede karşılıklı yükümlülükleri yerine getirme mantığı çerçevesinde Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü korumaya çağırıyoruz” dedi Grigoryan.

Başvuru sözlü olup, yazılı bir prosedürü olacaktır. “Böyle bir süreci başlattığımızı kamuoyuna ve ortaklarımıza bildirmek istiyoruz. Rusya’nın yardım sağlamasını bekliyoruz ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama fırsatına sahip olacağız” dedi Ermensitan Güvenlik Konseyi Sekreteri

Ermenistan Kamu Radyosu