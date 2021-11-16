Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi ve çizilmesi süreci bir an önce başlatılmalı!

16 Kasım’da Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusyan’ın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopirkin ile bir araya geldi.

Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada “Görüşmenin odak noktası Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumdu. Bu bağlamda taraflar, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının çizilmesi ve belirlenmesi sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladılar.” ifade edildi.

Grigoryan ile Kopirkin, daha önce varılan anlaşmanın tam olarak uygulandığının altını çizdiler. Görüşmede ulaşım bağlantılarının açılması konusuna da değinildi.

ERMENİ HABER AJANSI