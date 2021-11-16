CHP kimden helallik isteyecek

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ERKAN TAN

CHP, geçmişte zulmettiği kesimlerden helallik alır mı bilemem… Asıl CHP seçmeninden helallik isteyin…! Son iki seçimde Cumhurbaşkanlığı makamına aday bile olmadınız. Bir oy CHP’ye, bir oy bölücü HDP ye dediniz, iktidar falan olmak istemediğinizi resmen kabul etmiş oldunuz. CHP’yi dönüştürme planınız dahilinde; adlarını çok iyi bildiğiniz, Atatürk karşıtlarını, bölücü terörist yandaşlarını partiye doldurdunuz. Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyor. “Ermeni soykırımı var” dedi… Terörist Sakine Cansız’ı andı… CHP’de hala görevinin başında duruyor. Aynı CHP, yerel seçimlerde terör örgütünün eli kanlı katillerinin, dağdan gönderdikleri destek videolarını kabullenmedi mi…? Bu insanları Atatürk’ün partisinde istemeyenlerden ve böyle bir CHP istemeyen yüzbinlerce samimi devlet, millet, bayrak sevdalısı Atatürkçü CHP’lilerden helallik istemeniz gerekmiyor mu…?

MUHALEFETTE ÇATLAK FALAN YOK

Tezkere esnasında oy kullanırken yaşananlar, asla muhalefet cephesinde bir çatlak varmış gibi değerlendirilemez.

Türk milliyetçilerinin hassasiyetini kaybetmemek için EVET diyenler ile HDP ile beraber HAYIR diyen CHP, bir ve beraberdirler… Millet ittifakında çatlak falan yok. Herkes kendi tabanının ruhunu okşayacak söylemleri sergiliyor ancak Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında hep beraberler. Çünkü bu muhalif topluluğun, başkaca bir ortak noktaları ve millete hizmet iddiaları yok. Bu köşede sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum.

Bir kez daha yazıyorum. Sahada; CHP/ HDP ile Meral Akşener’in İP’ine tutunanlar arasında, gerçekten bir itiş kakış yok be kardeşim… CHP’nin kazanmış olduğu belediyeleri, CHP/ HDP/ İP/ hep beraber yağmalamayı sürdürüyorlar. İstanbul başta olmak üzere; belediye Daire Başkanlıklarını, şirketlerini, ihalelerini omuz omuza paylaşıyorlar.

Yerel seçimler esnasında kimler ile birlikte olduklarını, kapı kapı gezip kime oy istediklerini çok iyi biliyorlardı. Yani görünürde kavga, gerçekte kanka vaziyetleri devam ediyor…

ABD VE İSRAİL DÜŞMANIMIZDIR

ABD teröre desteğini yine saklamıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyet, YPG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’le görüştü. YPG, ABD’den kendilerine verilen mühimmat ve maddi desteğin artırılmasını istedi. PKK/ PYD/YPG isimleri ayrı, adamları aynı yapılardır. ABD, İsrail ve Haçlı Batı; MARKSİST/LENİNİST, dinsiz/ imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere düşman, Haçlı Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakına hizmet edecek bir terör devleti hayal ediyorlar. Sözde “Büyük Kürdistan” planı, ABD ve İsrail liderliğindeki Haçlı Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı tarafından tasarlandı. Asıl amaçları Kürdistan değil, Büyük Yahudi Devletidir… ABD Başkanı Biden’ın; 2016’daki Yahudi Kongresinde, Siyonist olmak için Yahudiolmaya gerek yok, ben de Siyonistim” diye ilan ettiğini ve Papa’nın Irak ziyareti için “övgüler” yağdırdığını da hatırlatalım.



PKK, FETÖ, SİYASİ PARTİLER BERABER

Emperyalist yamyamlar, siyasi tarihimizin en derin siyaset mühendisliğine giriştiler.PKK ve FETÖ’nün yanına çeşitli siyasi partileri de yerleştirdiler… O da yetmedi… AK Parti’den parçalar koparmaya, Erdoğan’ı bu şekilde zayıflatmaya, zamanı gelince de devirmeye yönelik senaryoyu devreye aldılar. Hiçbirinin; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirme dışında bir önerisi, cümlesi, tezi, toplumsal gerekçesi yoktur. Ama aslında, Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek aslında onların değil, Türkiye’yi durdurmak, Batı’ya kul köle yapmak isteyenlerin planıdır..

https://www.ahaber.com.tr/yazarlar/erkan-tan/2021/11/16/chp-kimden-helallik-isteyecek