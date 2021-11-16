Azerbaycan Ermenistan’a saldırdı: 15 Ermeni askeri öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananlar var.

Ermenistan’ın Civilnet haber portalı Azerbaycan güçlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında topçu ve zırhlı araçlarla Ermeni mevzilerine ateş açması sonucu 15 Ermeni askerinin öldüğünü, 12 askerinin de esir alındığını duyurdu.

Yerel saatle 13.00 sıralarında başlayan çatışmalar İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili ve Dışişleri Daimi Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan tarafından açıklandı. Dört Ermeni askerinin de yaralandığı ve iki muharebe mevzisinin Azerbaycan kuvvetleri tarafından işgal edildiği doğrulandı.

Ermenisan Savunma Bakanlığı, gün boyunca sınırın doğusundaki durumun “son derece gergin” olduğunu, yerel muharebelerin top, zırhlı araç ve farklı kalibrelerde ateşli silahlarla yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın da büyük zırhlı araç ve insan gücü kayıplarına uğradığı belirtildi.

Tensions flare on Armenia-Azerbaijan border, with 15 Armenian casualties confirmed https://t.co/IsSl1HdlDm — CIVILNET (@CivilNetTV) November 16, 2021

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan’ın stratejik müttefiki Rusya’ya “ülkenin toprak bütünlüğünü geri kazandırmak” için yardım istemek için başvurduğunu söyledi. Grigoryan, her iki tarafta da kayıp ve yaralı olduğunu doğruladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti’nin BM Şartı’na göre toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı güç kullanımını her şekilde engelleme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni atanan Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile telefon görüşmesi yaparak Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının doğusundaki durumu aktardı. Açıklamada, Rus savunma bakanının düşmanlıkları sona erdirmek, savaş esirlerini iade etmek ve durumu çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Civilnet’in haberine göre, Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Fransa Büyükelçisi Anne Louyot, İran Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri ve ABD Büyükelçisi Lynne Tracy ile görüştü. Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırındaki durumu büyükelçilere anlattı.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre de Rusya Savunma Bakanı Şoygu, dün göreve atanan 35 yaşındaki Papikyan’la telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan ordularının birbirlerine karşı düzenledikleri saldırılar nedeniyle sınırın doğu kesiminde bir yıl aradan sonra zirveye çıkan gerilimi istişare etti.

Papikyan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik eylemlerinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihinde imzaladığı üçlü anlaşmanın ciddi bir ihlali olduğunu ve müzakere sürecine yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Şoygu ise, sınırdaki askeri faaliyetlerin sonlandırılması, esirlerin iade edilmesi ve durumun normale döndürülmesi için azami çaba sarf etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin sınırın doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurmuştu.

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