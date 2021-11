Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yeniden başladı

İki ülke de çatışmalardan birbirini sorumlu tutarken Ermenistan 15 askerinin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını, Azerbaycan ise iki askerinin yaralandığını duyurdu. AB, Aliyev ve Paşinyan’a ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ bölgesinde 6 bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşın sona ermesinden bir yıl sonra Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 15 Ermeni askerinin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını ve 12 askerin esir alındığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı ise, çatışmalarda iki askerin yaralandığını söyledi.

Çatışmaların sürdüğünü duyuran Azerbaycan ve Ermenistan karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi bozmakla suçluyorlar.

AB’den Aliyev ve Paşinyan’a telefon

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı telefonla arayarak ateşkese uymaları yönünde çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada “acil olarak tansiyonun düşürülmesini istediğini” belirten Michel, “AB müreffeh ve istikrarlı bir Güney Kafkasya için gerilimlerin üstesinden gelebilen ortaklarıyla çalışmaya kararlıdır” dedi.

With @azpresident and @NikolPashinyan discussion in light of today’s developments.

Call for urgent de-escalation and full ceasefire.

Challenging situation in region – EU is committed to work with partners to overcome tensions for a prosperous and stable South Caucasus.

— Charles Michel (@eucopresident) November 16, 2021