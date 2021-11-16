Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar yeniden başladı

İki ülke de çatışmalardan birbirini sorumlu tutarken Ermenistan 15 askerinin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını, Azerbaycan ise iki askerinin yaralandığını duyurdu. AB, Aliyev ve Paşinyan’a ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ bölgesinde 6 bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşın sona ermesinden bir yıl sonra Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bugün Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 15 Ermeni askerinin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını ve 12 askerin esir alındığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı ise, çatışmalarda iki askerin yaralandığını söyledi.

Çatışmaların sürdüğünü duyuran Azerbaycan ve Ermenistan karşılıklı olarak birbirlerini ateşkesi bozmakla suçluyorlar.

AB’den Aliyev ve Paşinyan’a telefon

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı telefonla arayarak ateşkese uymaları yönünde çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada “acil olarak tansiyonun düşürülmesini istediğini” belirten Michel, “AB müreffeh ve istikrarlı bir Güney Kafkasya için gerilimlerin üstesinden gelebilen ortaklarıyla çalışmaya kararlıdır” dedi.

With @azpresident and @NikolPashinyan discussion in light of today’s developments. Call for urgent de-escalation and full ceasefire. Challenging situation in region – EU is committed to work with partners to overcome tensions for a prosperous and stable South Caucasus. — Charles Michel (@eucopresident) November 16, 2021

Ermenistan Rusya’dan yardım istedi

DW Türkçe’nin haberine göre Rusya haber ajansı TASS, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı toprak bütünlüğünü korumak için Rusya’dan yardım istediğini aktardı.

Bir başka Rusya haber ajansı INTERFAX ise Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Azerbaycan Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saldırdığı için Rusya’dan ülkelerimiz arasında 1987’de yapılan (ikili savunma) anlaşmaya istinaden Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü savunmasını istedik” dediğini paylaştı.

2020 Karabağ Savaşı hakkında

*Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı (1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında başladı ve her iki taraf da askeri ve sivil kayıplar bildirdi.

*10 Ekim’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insani ateşkes resmen yürürlüğe girse de ateşkes her iki taraf tarafından da tamamen göz ardı edilerek ölülerin planlanan dönüşü ve yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

*Dağlık Karabağ’ın ikinci en büyük şehri Şuşa’nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı. (KÖ)

bianet