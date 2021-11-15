Yozgatlı araştırmacı yazar Osman Karaca, Yozgat’ta sosyal yaşamı anlattı

BEYDER’in “Cuma Sohbetleri”nin bu haftaki konuğu Araştırmacı-Yazar Osman Karaca oldu.

Karaca, “Dünden Bugüne Yozgat’ta Sosyal Yaşam” başlıklı sohbetinde, “Yozgat’ın geçmişte kendine has ve oldukça zengin bir sosyal yaşamı olmuştur. Göçler nedeniyle farklı etnik ve dini unsurların da bir arada yaşamış olması bunda etkendir. Rum ve Ermeni Hristiyan azınlıkların şehrin ticari hayatından eğlence yaşamına kadar farklı alanlarda Yozgat’ın sosyo kültürel yaşamına zenginlik kattıkları bir gerçektir” dedi.

DİKKAT ÇEKİCİ

“Yozgat’ta 1890’lı yıllarda bir tiyatronun olması ve ilk kadın tiyatro sanatçısının burada sahne alması dikkat çekicidir” diyen Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü ; “Diğer taraftan Cumhuriyetin ilanından sonra valiliğin öncülüğünde yılda iki defa düzenlenen, dönemin sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldıkları müzikal etkinlikler ayrı bir zenginlik olmuştur. Yine Yozgat’ın kültür yaşamının zenginliğinin diğer bir kanıtı, yakın tarihlere kadar Yozgat’ta biri açık olmak üzere dört sinemanın faaliyet göstermiş olmasıdır. Yozgat’ın köylerinde de sosyal yaşam çok canlıdır.Merkeze ve ilçelere bağlı köylerde sosyal yaşamın öncüsü olan yapılar, köy odalarıdır. Özellikle varlıklı aileler tarafından kurulan köy odalarında yapılan toplantılarda gazilerin, din adamlarının sohbetleri ve düzenli olarak okunan “Hazreti Ali’nin Cenkleri”, “Kerem ile Aslı” ve benzeri eserler köyün sosyal yaşamının canlı tutulmasında büyük rol oynamışlardır. Günümüzde ağırlıklı Suriye’den olmak üzere Yozgat’ta yaşayan göçmenler ve üniversite öğrenimi yapmak için gelen öğrenciler Yozgat’ın sosyal yaşamının yeni dinamikleridir. Bu kimselerin, sadece Yozgat’ın ticaretine katkı sağlayacak kişiler olarak görülmeleri eksik bir yaklaşımdır. Bu kimselerin, Yozgat’a özgü sosyo-kültürel değerlerle tanışması için el birliğiyle duyarlılık sergilenmeli ve onların kendi değerlerinin de şehrin sosyal yaşamına katkı üretmelerine fırsatlar sağlanmalıdır.” Program sonrasında üç katılımcıya Osman Karaca’nın “Cihad-ı Ekber ve Milli Müdafaa Acıları” isimli kitabı hediye edilirken; Osman Karaca’nın kendisine de sohbetin hatırası olmak üzere BEYDER yönetiminden Recep Temel’in, Türker Göksel’le birlikte kaleme aldıkları “Meslek Ahlâkı” kitabı takdim edildi.

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