Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan 14 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Başrahip Anuşyan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Başrahip Tatul Anuşyan aynı zamanda Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Geçtiğimiz aylarda tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanmış ancak son haftalarda tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Başrahip Anuşyan Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Agos’ta yer alan habere göre; 1966 yılında doğan Anuşyan 2003 yılında rahiplik mertebesi aldı. Başrahip Anuşyan 2019 yılında Ruhani Kurul Başkanı oldu. Başrahip Anuşyan’ın Episkopos mertebesi alması için Ruhani Kurul, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin’e başvuruda bulunmuştu.

Uzun süre Feriköy Kilisesi Vaizliği görevini de yürüten Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermeni toplumunun eğitim dünyasında görev almış, Patrikhane bünyesinde yayınlanan eserlere de emek verdi.

Başrahip Anuşyan için 18 Kasım Perşembe günü Kumkapı Patriklik Kilisesi’nde sabah (Badarak) ayinini müteakip cenaze töreni düzenlenecek.

T24