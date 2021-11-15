MERHUM BAŞRAHİP TATUL ANUŞYAN’IN NAAŞI PATRİKLİK KATEDRALİ’NE NAKLEDİLDİ

Patriklik Makamı’na bağlı rahipler topluluğu üyelerinden Başrahip Tatul Anuşyan’ın naaşı 15 Kasım 2021, Pazartesi, öğleden sonra S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nden Patriklik Kadetrali’ne nakledildi.

Başrahip Tatul, Pazar akşamı, ruhunu Göksel Baba’ya teslim ettikten hemen sonra, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde Peder Zakar ve Peder Şahen tarafından ilk dualar okunmuştu. Duaya S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden Diyakos Kevork Nergiz, S. Haç Tbrevank Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Toros Alcan, üyelerden Minas Kortun, Hastane başhekimi Maksut Ahbap ve merhumun kardeşleri Aren ve Aras Anuşyan da katılmışlardı.

Merhumun naaşı Kumkapı’ya vardıktan sonra, Patriklik Katedrali’nde Kilise Din Görevlisi Üstrahip Yeğişe Uçkunyan’ın riyasetinde dualar okundu. Duada Başrahip Zakeos Ohanyan, Rahip Hovagim Serovpyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Şirvan Mürzyan, Diyakon Harutyun Edvin Galibyan, Patrikliğin ruhani eğitim alan pederleri ve diyakonları, Patriklik personeli, Hrant Moskofyan başkanlığındaki Patriklik Kilise Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundular.

Merhum Başrahip Tatul’un cenaze töreni 18 Kasım 2021, Perşembe, Patrikliklik Katedrali’nde, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşecektir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/