Karabağ Cumhuriyeti vatandaşı Rus barış gücü birliklerini tarafından Artsakh kolluk kuvvetlerine teslim edildi (Video)

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan Facebook sayfasından açıklamada bulunarak Rus Barış Gücü askerlerin yanında bulunan Artsakh vatandaşı Norayr Mirzoyan’ın Artsakh kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.

Paylaşımında Artsakh Ombudsmanı şu ifadelere yer verdi:

“Bir süre önce Azerbaycan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi’ndeki vatandaşla görüştüm, olayın ayrıntıları hakkında bilgi edindim. Vatandaş yakınları ile irtibata geçti.

Kaydedilen olayın koşullarının araştırılmasına yönelik eylemler, Artsakh Cumhuriyeti’nin kolluk kuvvetleri tarafından, vatandaşın tüm hakları ve yasal menfaatleri güvence altına alınarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda ombudsmanlık, yetkisi dahilinde gerekli tüm işlemleri yapacaktır.

Bugünkü olaya, 9 Kasım 2020 üçlü bildirgesinden sonraki durum, ateşkesten sonraki bir yıl içinde Azerbaycan tarafının Artsakh halkına karşı işlenen suçların cezasız kalması, düzenli ve hedefli hak ihlalleri bağlamında değerlendirilmelidir.”

Hatırlanacağı üzere 13 Kasım’da, Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi, sabahın erken saatlerinde, Azerbaycanlı askerlerin kışkırtıcı eylemlerine yanıt olarak, kimliği belirsiz bir kişinin Şuşi kontrol noktası yakınlarındaki Stepanakert-Berdzor devletlerarası yolunda bulunan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait kontrol noktasına bir el bombası attığını bildirdi. Daha sonra o şahsın isminin Norayr Mirzoyan olduğu ve birkaç gün önce Şuşi yakınlarında Azerbaycan’ın provokatif eylemleri sonucunda hayatını kaybeden kardeşinin intikamını almak için böyle bir adım attığını ortaya çıktı.

ERMENİ HABER AJANSI