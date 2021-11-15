İsrail basını: “Casusluk davasında önümüzdeki 48 saat kritik”

İsrail merkezli Kanal 12 ve 13’e demeç veren yetkililer, sorunun önümüzdeki iki veya üç gün içinde çözülmemesi halinde Natali ve Mordy Oknin çiftinin yıllarca gözaltında kalabileceğine inandıklarını söyledi.

Tel-Aviv yönetimi, çiftin casus olduğu iddiasını kesin ve resmi olarak reddediyor.

“SESSİZCE SINIR DIŞI EDİLECEKLER…”

İsrail basınında çıkan haberlere göre, “İsrail kamuoyu çiftin sessizce sınır dışı edilerek olayın sona erdirilmesini umuyor.” Öte yandan, Ankara ile Tel-Aviv arasında uzun süredir devam eden gerilimler nedeniyle her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında büyükelçi bulundurmayışı hassas diplomasiyi olanaksız kılıyor.

Kanal 12’nin haberine göre, Tel-Aviv yönetimi Erdoğan’a daha fazla diplomatik baskı uygulamanın veya sorunun büyük bir açmaz haline gelmesi durumunda çözüm için teşvik sağlamanın yolları için de hazırlıklar yapıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid durumu yatıştırmak için çalışıyor olsa da, temasların hala alt düzeyde ilerlediği ifade ediliyor. Herzog’un konuyla ilgili olarak Erdoğan ile şahsen temas kurmadığı biliniyor.

KONSOLOSUN TALEBİ REDDEDİLDİ

Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisi, “Hala olayı anlamaya çalışıyoruz; şu anda net cevaplar alamıyoruz” dedi.

Kanal 13’ün haberine göre, İsrail’in İstanbul konsolosu, cezaevindeki çifti ziyaret etmek istedi, ancak konsolosun talebine henüz bir yanıt verilmedi.

“ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMADI”

The Jerusalem Post’un haberine göre, “Türkiye’nin olayı daha ciddi bir noktaya taşıma niyetinde olmadığına dair işaretler var. Erdoğan olayla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadı, İsrail’den herhangi bir talepte bulunmadı ve Türk medyası olaya çok az ilgi gösterdi…”

Tutuklamalar, İsrail Parlamentosu Knesset’e sunulan, sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin bir yasa tasarısının ön görüşmelerinden bir gün sonra gerçekleşti. Benzer yasa tasarılarının son yıllarda onlarca kez sunulmuş olması, tutuklamalarla bağlantılı olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Cumhuriyet Gazetesi