İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN SÜLEYMAN SOYLU PATRİK HAZRETLERİ’NE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Pazartesi, öğle saatlerinde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile bir telefon görüşmesinde bulunarak, Müteveffa Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı münasebetiyle başsağlığı dilediler.

Sayın Bakan, yurt dışında olduklarını, bu nedenle cenaze törenine katılamayacaklarını, fakat Bakanlığı’nın bir temsilcisinin törende hazır bulunacağını bildirdiler.

Patrik Hazretleri Sayın Bakan’a göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederek, mukabil iyi dileklerini sundular.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/