Ermenistan terörü bir can daha aldı: Mayına basan sivil kurtarılamadı

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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın Ağdam kentinde, işgalciler tarafından döşenen mayına basan bir sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’ın Ağdam kentinin işgalden kurtarılan Tağıbeyli köyünde 1 sivilin Ermenilerin yerleştirdiği mayına basması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada patlamanın 41 yaşındaki Zaur Ağayev tarım faaliyetleriyle uğraşırken meydana geldiği ve patlamanın şiddetiyle Ağayev’in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Azerbaycanlı yetkililer, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

https://www.yenisafak.com/dunya/ermenistan-teroru-bir-can-daha-aldi-mayina-basan-sivil-kurtarilamadi-3711721