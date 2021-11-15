Ermenistan satranç takımları Avrupa Şampiyonası’nın 3. turunda kazandılar

Ermenistan satranç takımları, Avrupa Takımlararası Şampiyonası’nın 3. turunu zaferle bitirdiler.

Armenpress’in bildirdiğine göre, Ermenistan erkek satranç takımı İsrail takımıyla yarıştı ve 2.5:1.5 puanla zafer kazandı. Ermeni takımında Gabriel Sargsyan kazanırken, Hayk Martirosyan, Robert Hovhannisyan ve Samvel Ter-Sahakyan puanı paylaştılar. Şu an Ermenistan erkek takımı 6. sırada yer alıyor.

Kadınlar takımı Polonya ile yarıştı ve 3:1 skorla kazandı. Takımdan Elina Danielyan ve Anna Sargsyan kazandı. Lilit Mkrtchyan ve Susanna Gaboyan maçlarını berabere bitirdiler. Şu an Ermenistan kadın takımı ilk üçte yer alıyor. Rusya ilk sırada.

Avrupa Erkekler Satranç Şampiyonası’na 39 takım, Kadınlar Şampiyonası’na ise 31 takım katılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI